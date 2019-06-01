Іпотечні кредити пропонують під 22-24% річних.
Дивися повний текст Квартира в іпотеку: які кредити беруть українці.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 09:50
Квартира в іпотеку: які кредити беруть українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Квартира в іпотеку: які кредити беруть українці.
Додано: Чет 06 чер, 2019 09:50
Интересно кто вообще берет такие кредиты?
Намного проще накопить 70% от стоимости храня деньги на депозитах и ежемесячно их пополняя, при этом живя на арендованной квартире. Потом сделать на эту сумму первый взнос в строящемся доме и выплатить затем спокойно рассрочку застройщику.
Рассрочка есть фактически у всех застройщиков.
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