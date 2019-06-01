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Квартира в іпотеку: які
кредити беруть українці

Квартира в іпотеку: які кредити беруть українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:50

Квартира в іпотеку: які кредити беруть українці

Пропонуємо до обговорення:
Іпотечні кредити пропонують під 22-24% річних.

Дивися повний текст Квартира в іпотеку: які кредити беруть українці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 09:50

Интересно кто вообще берет такие кредиты?
Намного проще накопить 70% от стоимости храня деньги на депозитах и ежемесячно их пополняя, при этом живя на арендованной квартире. Потом сделать на эту сумму первый взнос в строящемся доме и выплатить затем спокойно рассрочку застройщику.
Рассрочка есть фактически у всех застройщиков.
smart_analyst2017
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