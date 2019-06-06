|
|
На заводі "ЗАЗ" розпочнуть виробництво білоруських...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 чер, 2019 11:18
Пропонуємо до обговорення:
В Україні на заводі "АвтоЗАЗ" розгорнуть виробництво білоруських вантажівок "МАЗ".
Дивися повний текст На заводі \"ЗАЗ\" розпочнуть виробництво білоруських вантажівок
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89195
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 чер, 2019 11:18
Рисковые белорусы.заз из МАЗов может сделать таврию или славуту.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1695
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 чер, 2019 16:13
Охренеть можно.
-
viktorkosten12
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 03.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор