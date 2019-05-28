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Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати облгазу Фірташа 590...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Шостий апеляційний суд Києві зобов’язав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити споживачам компанії «Харківгаз» Дмитра Фірташа тариф, включивши до нього компенсацію 589,9 мільйона гривень.
Дивися повний текст Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати облгазу Фірташа 590 млн грн у тарифах на газ
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R2
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:36
Ну шо,новая власть рассчитывается со спонсорами. А вы, 73%, платите..
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Darkin
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Додано: Чет 06 чер, 2019 12:21
И это только начало ....
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сова
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Додано: Чет 06 чер, 2019 18:23
решение суда противоречит здравому смыслу, так как по сути перекладывает ответственность государственных органов на потребителей, которые ни в чём не виноваты и ничего не должны облгазу...
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Vagabondo
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