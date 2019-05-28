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Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати
облгазу Фірташа 590...

Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати облгазу Фірташа 590...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:35

Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати облгазу Фірташа 590...

Пропонуємо до обговорення:
Шостий апеляційний суд Києві зобов’язав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити споживачам компанії «Харківгаз» Дмитра Фірташа тариф, включивши до нього компенсацію 589,9 мільйона гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:36

Ну шо,новая власть рассчитывается со спонсорами. А вы, 73%, платите..
Darkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:21

И это только начало ....
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:23

решение суда противоречит здравому смыслу, так как по сути перекладывает ответственность государственных органов на потребителей, которые ни в чём не виноваты и ничего не должны облгазу...
Vagabondo
 
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