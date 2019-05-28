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Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати облгазу Фірташа 590...
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Шостий апеляційний суд Києві зобов’язав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити споживачам компанії «Харківгаз» Дмитра Фірташа тариф, включивши до нього компенсацію 589,9 мільйона гривень.
Дивися повний текст Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати облгазу Фірташа 590 млн грн у тарифах на газ
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R2
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:36
Ну шо,новая власть рассчитывается со спонсорами. А вы, 73%, платите..
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Darkin
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Додано: Чет 06 чер, 2019 12:21
И это только начало ....
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сова
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Додано: Чет 06 чер, 2019 18:23
решение суда противоречит здравому смыслу, так как по сути перекладывает ответственность государственных органов на потребителей, которые ни в чём не виноваты и ничего не должны облгазу...
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Vagabondo
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:36
Darkin написав:
Ну шо,новая власть рассчитывается со спонсорами. А вы, 73%, платите..
У нас смешанное управление и избрание только нового президента не привело к кардинальному изменению власти, тем более это не сделает в мгновение суды состоящие из старых просроченных консерв законнее.
И в первую очередь люди должны контролировать незаконность действий, как это происходит даже в вполне успешных странах, а если они способны только мычать, то их и гонят батогом.
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ruvex
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:37
ruvex написав:
И в первую очередь люди должны контролировать незаконность действий
а как же специально созданные для этих целей органы? они за что ЗП получать тогда будут?
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RomanTik
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:34
RomanTik написав: ruvex написав:
И в первую очередь люди должны контролировать незаконность действий
а как же специально созданные для этих целей органы? они за что ЗП получать тогда будут?
Какие именно?
Вы же понимаете, что избрание того или иного кандидата это только вершина айсберга. Ничего само не заработает, только в идеальном случае. Без сомнения, Вы правы, все институты должны выполнять свои функции, как и каждое лицо в государстве работать в рамках закона и конституции.
Но у нас к сожалению пока не работают даже основные функции государства.
В остальном общество должно влиять на персоналии, если они не выполняют обязательства и не отражают в своих действиях запросы общества. А если этой обратной связи нет, значит всех все устраивает, как это было прошлые 5 лет. Все молчали, а оказывается большинство многое не устраивало.
Я лишь акцентировал внимание в своем ответе на том, что тщетно мгновенно ждать изменений от одного только переизбрания президента олицетворяемого с всей "новой властью".
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ruvex
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