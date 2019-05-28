Суд зобов’язав НКРЕКП компенсувати облгазу Фірташа 590...

Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:34

RomanTik написав: ruvex написав: И в первую очередь люди должны контролировать незаконность действий И в первую очередь люди должны контролировать незаконность действий

а как же специально созданные для этих целей органы? они за что ЗП получать тогда будут? а как же специально созданные для этих целей органы? они за что ЗП получать тогда будут?

Какие именно?Вы же понимаете, что избрание того или иного кандидата это только вершина айсберга. Ничего само не заработает, только в идеальном случае. Без сомнения, Вы правы, все институты должны выполнять свои функции, как и каждое лицо в государстве работать в рамках закона и конституции.Но у нас к сожалению пока не работают даже основные функции государства.В остальном общество должно влиять на персоналии, если они не выполняют обязательства и не отражают в своих действиях запросы общества. А если этой обратной связи нет, значит всех все устраивает, как это было прошлые 5 лет. Все молчали, а оказывается большинство многое не устраивало.Я лишь акцентировал внимание в своем ответе на том, что тщетно мгновенно ждать изменений от одного только переизбрания президента олицетворяемого с всей "новой властью".