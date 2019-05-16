RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому скасували прив'язку до
віку для виходу на пенсію за...

Кому скасували прив'язку до віку для виходу на пенсію за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:20

Кому скасували прив'язку до віку для виходу на пенсію за...

Пропонуємо до обговорення:
Вихід на пенсію цих категорій громадян за вислугу років не буде прив'язаний до віку.

Дивися повний текст Кому скасували прив'язку до віку для виходу на пенсію за вислугу років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89195
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:21

Уточніть будьласка, чи прив'язка пільгового стажу скасовується тільки для конкретних чотирьох категорій, а саме- освіта,медицина,соцзабез,артистів? Чи можливо і на економічно активні категорії населення які вихдять на пенсію на 5 чи 10 років швидше аніж наступає основний пенсійний вік?
olegko2011
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:45

olegko2011
Отменяются все изменения по повышению возраста, внесенные Законами "від 2 березня 2015 року № 213–VIII" и "від 24 грудня 2015 року № 911–VIII" в пункт "а" ст. 54 и во все пункты ст. 55:
Цим рішенням Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту „а“ статті 54, статті 55 Закону України „Про пенсійне забезпечення“ від 5 листопада 1991 року № 1788–ХІІ зі змінами (далі – Закон 1788), внесеними законами України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII (далі – Закон 213), „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 24 грудня 2015 року № 911–VIII (далі – Закон 911).


Оффсайт Конституцмонного суда - http://www.ccu.gov.ua/novyna/uhvaleno-r ... no-2-r2019

Сам Закон - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12

Т.е. статьи "а" ст. 54 и ст. 55 Закона должны быть возвращены вот в такое состояние - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/ed20121209
Но для этого надо, чтобы ВР проголосовала за возврат, "согласно решению КС".
yanyura
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
4
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії в Україні: назвали умову дострокового виходу на...
R2 » П'ят 31 тра, 2019 16:22
2 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 17:16
Ой+
Хто з заробітчан може отримати іноземну пенсію
R2 » Чет 16 тра, 2019 09:10
2 283
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2019 05:39
bogrimar
В Україні скасували "зелений" тариф для наземних СЕС
R2 » Пон 20 тра, 2019 16:09
9 413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 22:35
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.