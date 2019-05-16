Вихід на пенсію цих категорій громадян за вислугу років не буде прив'язаний до віку.
Дивися повний текст Кому скасували прив'язку до віку для виходу на пенсію за вислугу років.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 12:20
Кому скасували прив'язку до віку для виходу на пенсію за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому скасували прив'язку до віку для виходу на пенсію за вислугу років.
Додано: Чет 06 чер, 2019 12:21
Уточніть будьласка, чи прив'язка пільгового стажу скасовується тільки для конкретних чотирьох категорій, а саме- освіта,медицина,соцзабез,артистів? Чи можливо і на економічно активні категорії населення які вихдять на пенсію на 5 чи 10 років швидше аніж наступає основний пенсійний вік?
Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:45
olegko2011
Отменяются все изменения по повышению возраста, внесенные Законами "від 2 березня 2015 року № 213–VIII" и "від 24 грудня 2015 року № 911–VIII" в пункт "а" ст. 54 и во все пункты ст. 55:
Оффсайт Конституцмонного суда -
Сам Закон -
Т.е. статьи "а" ст. 54 и ст. 55 Закона должны быть возвращены вот в такое состояние -
Но для этого надо, чтобы ВР проголосовала за возврат, "согласно решению КС".
Додано: Пон 10 чер, 2019 15:23
А работники металлургии,по списку 1 и 2 ,смогут идти на пенсию как раньше в 45 и 50 лет? я имею ввиду женщин. ответьте пожалуйста.Это важно.мы могли бы быть уже на пенсии,а теперь уже более 2 х лет вынуждены перерабатывать. жду компетентного ответа от юристов.
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