Про це йдеться в результатах опитування USAID.
Дивися повний текст Як багато українців готові ухилитися від податків.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 13:04
Як багато українців готові ухилитися від податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як багато українців готові ухилитися від податків.
Додано: Чет 06 чер, 2019 13:04
Брехня или некомпетентность опрошенных. При возможности 99% укоренится от полной уплаты налогов. Просто часть людей полагает, что их доход не зависит от того сколько платится налогов, так как как за них все равно платит "дядя" :D И это не только у нас, так по всему Миру.
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