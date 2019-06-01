RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як багато українців готові
ухилитися від податків

Як багато українців готові ухилитися від податків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 13:04

Як багато українців готові ухилитися від податків

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в результатах опитування USAID.

Дивися повний текст Як багато українців готові ухилитися від податків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89195
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 13:04

Брехня или некомпетентность опрошенных. При возможности 99% укоренится от полной уплаты налогов. Просто часть людей полагает, что их доход не зависит от того сколько платится налогов, так как как за них все равно платит "дядя" :D И это не только у нас, так по всему Миру.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштуватиме помилка у платіжці на сплату податків
R2 » Вів 04 чер, 2019 14:47
5 219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2019 23:14
freeze
Чехія подвоїла квоту на робочі візи для українців
R2 » Вів 04 чер, 2019 14:01
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2019 14:02
cia
Які зміни чекають на українців у перший місяць літа
R2 » Суб 01 чер, 2019 09:02
6 485
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 чер, 2019 17:27
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.