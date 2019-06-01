Про це йдеться в результатах опитування USAID.
Дивися повний текст Як багато українців готові ухилитися від податків.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 13:04
Як багато українців готові ухилитися від податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як багато українців готові ухилитися від податків.
Додано: Чет 06 чер, 2019 13:04
Брехня или некомпетентность опрошенных. При возможности 99% укоренится от полной уплаты налогов. Просто часть людей полагает, что их доход не зависит от того сколько платится налогов, так как как за них все равно платит "дядя" :D И это не только у нас, так по всему Миру.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:06
Нашим людям давно пора мозг чистить - "Хороших налогов не бывает" У . Черчиль. (Все страны которые сейчас развиты отличаются лишь одним - не было у них налогов, и особенно у США). Посмотрите куда деньги из Украины уходят - туда где не платят налоги, Коломойский вон 470 ярдов намыл в штат США где нету налогов.
тоже самое и Фирташ и Ахметов и все остальные,
Нужно Законно не платить налоги и это понимают умные люди. Закон может поменять только Верховна Рада.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:15
ключевые слова:
"подавляющее большинство людей хотят видеть, как расходуются их налоги"
если будет нормальная система отслеживания растрат из налогов, то думаю большинство будет их платить нормально. а сейчас это бездонная дыра.
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