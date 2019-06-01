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Як багато українців готові
ухилитися від податків

Як багато українців готові ухилитися від податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 13:04

Як багато українців готові ухилитися від податків

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в результатах опитування USAID.

Дивися повний текст Як багато українців готові ухилитися від податків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 13:04

Брехня или некомпетентность опрошенных. При возможности 99% укоренится от полной уплаты налогов. Просто часть людей полагает, что их доход не зависит от того сколько платится налогов, так как как за них все равно платит "дядя" :D И это не только у нас, так по всему Миру.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:25

ssnet
Ви дуже погано думаєте про людей.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:06

Нашим людям давно пора мозг чистить - "Хороших налогов не бывает" У . Черчиль. (Все страны которые сейчас развиты отличаются лишь одним - не было у них налогов, и особенно у США). Посмотрите куда деньги из Украины уходят - туда где не платят налоги, Коломойский вон 470 ярдов намыл в штат США где нету налогов.

https://gordonua.com/news/money/privatb ... 17092.html

тоже самое и Фирташ и Ахметов и все остальные,

Нужно Законно не платить налоги и это понимают умные люди. Закон может поменять только Верховна Рада.
golllmax
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:27

Я не против налогов!!! Я против когда их разворовывают!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:15

ключевые слова:
"подавляющее большинство людей хотят видеть, как расходуются их налоги"
если будет нормальная система отслеживания растрат из налогов, то думаю большинство будет их платить нормально. а сейчас это бездонная дыра.
bukerman
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