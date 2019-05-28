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Аналітики сумніваються в силі попиту на електромобілі Tesla
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Додано: Чет 06 чер, 2019 14:04
Пропонуємо до обговорення:
Американський виробник електромобілів Tesla Inc. витратив багато часу і грошей, підраховуючи, як виробити достатню кількість седанів Model 3, щоб задовольнити первісний споживчий попит. Однак тепер аналітики сумніваються в тому, наскільки високим є інтерес споживачів.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 14:04
этот американский опыт достоен подражания. Полезный товар как для потребителя, так и для энергетической независимости для большинства стран нуждается в финансовой поддержке государства.
Украина нуждается в электромобилях. Национальному производителю нужна налоговая льгота в размере 5000 долларов за каждый произведенный электромобиль в течении 10 лет. Если денег таких нет, то можно и нужно их взять из зеленого тарифа, который уже пора отменить как нецелесообразный и которым пользуются исключительно олигархи.
При этом необходимо ввести НДС на поставки электромобилей, как это было раньше. Лучше этот налог люди оплатят в Украине, чем оставят зарубежному поставщику электромобилей, которые при отмене НДС на импорт в Украине сразу же подняли свои цены ровно на 20%. И не подходи.
Считаю отмену НДС за поставки электромобилей таким же ущербом для Украины как и газовый договор с Россией, подписанный под протекцией Ю.В. Тимошенко.
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buratinyo
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