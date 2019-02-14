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Нефьодов розповів про нову
корупційну тендерну схему...

Нефьодов розповів про нову корупційну тендерну схему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 15:15

Нефьодов розповів про нову корупційну тендерну схему...

Пропонуємо до обговорення:
"Укравтодор" ввів у тендерну документацію вимогу, яка унеможливлює чесну конкуренцію.

Дивися повний текст Нефьодов розповів про нову корупційну тендерну схему \"Укравтодору\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 15:16

А що скаже керівник укравтодору експат Пан Новак?
megabrualdeath
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