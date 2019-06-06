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"Нова Пошта" відновила послугу з доставки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 чер, 2019 15:40
Пропонуємо до обговорення:
"Нова Пошта Інтернешнл", що входить до групи компаній "Нова Пошта", відновила послугу з доставки замовлень з сайту онлайн-рітейлера косметики і парфумерії iHerb (США), повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Нова Пошта\" відновила послугу з доставки з американського онлайн-магазину iHerb
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R2
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Додано: Чет 06 чер, 2019 15:40
Представляю, сколько будут стоить услуги “Новой Пошты” по доставке. Пока только китайцы ограничивают международное жлобство “Новой Пошты” , а по Украине доставка в 3...5 раз дороже.
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zloy_ukr
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Додано: Чет 06 чер, 2019 17:37
Помимо стоимости, они не доставляют БАДы, которые у них в списке исключения, в тос время как Укрпочта, Мист и другие доставляют. Писал им по этому поводу, упертые как сектанты.
Тарифы на пересылку товаров в Украину не прозрачные: мне включили непрошенную страховку, которую не показали в момент офрмления. Лишнюю растрату обнаружил при получении товара. Признали вину, но началась новая проблема: от НП невозможно вернуть свои деньги! Я мучался больше месяца: прямой связи с отделом рекламации нет, только чарез поддержку, которая "передает информацию".
Одного опыта работа Пова Пошта ИНтернешнл хватило на всю жизнь. Больше с ними дел не имел. Дорогая, переоцененная и непрозрачная служба доставки!
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Spets
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Додано: Чет 06 чер, 2019 17:50
zloy_ukr написав:
Представляю, сколько будут стоить услуги “Новой Пошты” по доставке. Пока только китайцы ограничивают международное жлобство “Новой Пошты” , а по Украине доставка в 3...5 раз дороже.
При заказе на сумму 60 долларов и выше теперь привозят домой бесплатно,до того как доставку с iHerb стала выполнять и Укрпочта бесплатно было только при получении в отделении - конкуренция великая сила
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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