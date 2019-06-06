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"Нова Пошта" відновила послугу з доставки з...
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Додано: Чет 06 чер, 2019 15:40
Пропонуємо до обговорення:
"Нова Пошта Інтернешнл", що входить до групи компаній "Нова Пошта", відновила послугу з доставки замовлень з сайту онлайн-рітейлера косметики і парфумерії iHerb (США), повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Нова Пошта\" відновила послугу з доставки з американського онлайн-магазину iHerb
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R2
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Додано: Чет 06 чер, 2019 15:40
Представляю, сколько будут стоить услуги “Новой Пошты” по доставке. Пока только китайцы ограничивают международное жлобство “Новой Пошты” , а по Украине доставка в 3...5 раз дороже.
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zloy_ukr
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Додано: Чет 06 чер, 2019 17:37
Помимо стоимости, они не доставляют БАДы, которые у них в списке исключения, в тос время как Укрпочта, Мист и другие доставляют. Писал им по этому поводу, упертые как сектанты.
Тарифы на пересылку товаров в Украину не прозрачные: мне включили непрошенную страховку, которую не показали в момент офрмления. Лишнюю растрату обнаружил при получении товара. Признали вину, но началась новая проблема: от НП невозможно вернуть свои деньги! Я мучался больше месяца: прямой связи с отделом рекламации нет, только чарез поддержку, которая "передает информацию".
Одного опыта работа Пова Пошта ИНтернешнл хватило на всю жизнь. Больше с ними дел не имел. Дорогая, переоцененная и непрозрачная служба доставки!
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Spets
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Додано: Чет 06 чер, 2019 17:50
zloy_ukr написав:
Представляю, сколько будут стоить услуги “Новой Пошты” по доставке. Пока только китайцы ограничивают международное жлобство “Новой Пошты” , а по Украине доставка в 3...5 раз дороже.
При заказе на сумму 60 долларов и выше теперь привозят домой бесплатно,до того как доставку с iHerb стала выполнять и Укрпочта бесплатно было только при получении в отделении - конкуренция великая сила
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Чет 06 чер, 2019 19:33
zloy_ukr написав:
Представляю, сколько будут стоить услуги “Новой Пошты” по доставке. Пока только китайцы ограничивают международное жлобство “Новой Пошты” , а по Украине доставка в 3...5 раз дороже.
баттхёрт, такой баттхёрт..
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lauder7
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:01
позволю себе немного офтопа. Последнее время "сервис" НП перестал нравиться. Во-первых - толпы при получении, а т.к. помещение маленькое в моем городе, то это вызывает определенные проблемы. Во-вторых - участились случаи порчи товара в процессе доставки (самое интересное - стоит значок "стекло", но товар оказывается поврежден), а из-за п.1
досконально проверить его сложно - т.к. очередь смотрит на тебя как на врага народа. (а иногда проверить и вовсе невозможно - к примеру как визуально определить работоспособность комп. комплектующих?). Так что имхо - НП лучше сосредоточиться на этих проблемах, а не придумывать новые невостребованные сервисы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:41
zloy_ukr написав:
Представляю, сколько будут стоить услуги “Новой Пошты” по доставке. Пока только китайцы ограничивают международное жлобство “Новой Пошты” , а по Украине доставка в 3...5 раз дороже.
Ода... я только что заказал витаминки и рыбий жир .. Цена доставки поражает ... аж бесплатно вышло.. совсем барыги зажрались
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ssnet
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:33
ssnet Ну то підеш отримувати товар - дізнаєшся, коли з тебе візьмуть комісію за пересилку коштів ))
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f-zhorzh
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