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У Рахунковій палаті Росії заявили про "шок для економіки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 чер, 2019 16:51
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з арештом засновника фонду Baring Vostok Майкла Калві стала "шоком для економіки" Росії, який привів до подвоєння відтоку капіталу з країни - до 40 млрд доларів з початку 2019 року.
Дивися повний текст У Рахунковій палаті Росії заявили про \"шок для економіки\"
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Додано: Чет 06 чер, 2019 16:51
Не может быть. Кто такой этот Кудрин вообще?
Пусть срочно выступит волгарь с многострочной простыней и расскажет о повышении удоев и надоев! Он же целый директор и акционер, не чета какому-то Кудрину!
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Sommer
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:04
Sommer написав:
Не может быть. Кто такой этот Кудрин вообще?
Пусть срочно выступит волгарь с многострочной простыней и расскажет о повышении удоев и надоев! Он же целый директор и акционер, не чета какому-то Кудрину!
Бувший міністр Кудрін.
Кто такой?
Історію треба знати
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