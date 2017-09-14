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У Рахунковій палаті Росії
заявили про "шок для економіки"

У Рахунковій палаті Росії заявили про "шок для економіки"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 16:51

У Рахунковій палаті Росії заявили про "шок для економіки"

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація з арештом засновника фонду Baring Vostok Майкла Калві стала "шоком для економіки" Росії, який привів до подвоєння відтоку капіталу з країни - до 40 млрд доларів з початку 2019 року.

Дивися повний текст У Рахунковій палаті Росії заявили про \"шок для економіки\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 16:51

Не может быть. Кто такой этот Кудрин вообще?

Пусть срочно выступит волгарь с многострочной простыней и расскажет о повышении удоев и надоев! Он же целый директор и акционер, не чета какому-то Кудрину!
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:04

  Sommer написав:Не может быть. Кто такой этот Кудрин вообще?

Пусть срочно выступит волгарь с многострочной простыней и расскажет о повышении удоев и надоев! Он же целый директор и акционер, не чета какому-то Кудрину!


Бувший міністр Кудрін.
Кто такой?
Історію треба знати
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:58

  Ethereum написав:
  Sommer написав:Не может быть. Кто такой этот Кудрин вообще?

Пусть срочно выступит волгарь с многострочной простыней и расскажет о повышении удоев и надоев! Он же целый директор и акционер, не чета какому-то Кудрину!


Бувший міністр Кудрін.
Кто такой?
Історію треба знати

Срочно выступаю. Посадка мистера Калви (возможно и несправедливая) действительно возможно оказала негативное влияние на экономику России.
В первую очередь должен был пострадать рынок акций. И он пострадал, особенно голубые фишки - цена Сбербанка выросла с 200+- до 247, а Газпрома - со 160 до 230+- за акцию. Особенно пострадал я лично - мой пакет Газпрома подорожал на 14 млн. рублей.(виртуально). А физически, купив 9 тыс. акций по 215,5 я в тот же день продал каждую из них на 30 рублей дороже.
Скорее всего, ЭТО ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ. Но факт налицо...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:32

Кудрин - та еще ***********. Там он не один такой. Есть еще "рыжий кот" и т д. Таких нужно не слушать а сажать!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:40

  сова написав:Кудрин - та еще ***********. Там он не один такой. Есть еще "рыжий кот" и т д. Таких нужно не слушать а сажать!!!

Очень квалифицированный экономист и управленец высокого уровня. А главное, очень подходящая фигура для мировых финансовых кругов. Почти уверен, что всего один указ о назначении Кудрина в правительство РФ поднимет индекс РТС минимум на 10%
Волгарь
 
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Sommer

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