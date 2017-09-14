Ethereum написав: Sommer написав:
Не может быть. Кто такой этот Кудрин вообще?
Пусть срочно выступит волгарь с многострочной простыней и расскажет о повышении удоев и надоев! Он же целый директор и акционер, не чета какому-то Кудрину!
Бувший міністр Кудрін.
Кто такой?
Історію треба знати
Срочно выступаю. Посадка мистера Калви (возможно и несправедливая) действительно возможно оказала негативное влияние на экономику России.
В первую очередь должен был пострадать рынок акций. И он пострадал,
особенно голубые фишки - цена Сбербанка выросла с 200+- до 247, а Газпрома - со 160 до 230+- за акцию. Особенно пострадал я лично - мой пакет Газпрома подорожал на 14 млн. рублей.(виртуально). А физически, купив 9 тыс. акций по 215,5 я в тот же день продал каждую из них на 30 рублей дороже.
Скорее всего, ЭТО ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ. Но факт налицо...