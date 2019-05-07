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КСУ обмежив повноваження
НАБУ на вимогу компанії...

КСУ обмежив повноваження НАБУ на вимогу компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:41

КСУ обмежив повноваження НАБУ на вимогу компанії...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було ухвалене за конституційною скаргою АТ "Запорізький завод феросплавів".

Дивися повний текст КСУ обмежив повноваження НАБУ на вимогу компанії Коломойського.
R2
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