Відповідне рішення було ухвалене за конституційною скаргою АТ "Запорізький завод феросплавів".
Дивися повний текст КСУ обмежив повноваження НАБУ на вимогу компанії Коломойського.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 18:41
КСУ обмежив повноваження НАБУ на вимогу компанії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КСУ обмежив повноваження НАБУ на вимогу компанії Коломойського.
Додано: Чет 06 чер, 2019 19:48
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