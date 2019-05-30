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Кличко розповів, на якому
етапі перебуває будівництво...

Кличко розповів, на якому етапі перебуває будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:01

Кличко розповів, на якому етапі перебуває будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві тривають роботи з будівництва двох нових станцій метро на Виноградар.

Дивися повний текст Кличко розповів, на якому етапі перебуває будівництво метро на Виноградар (відео).
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Что выборы животворящие делают то...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:03

а когда состоялся тендер на выполнение этих работ и кто его выиграл?
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:19

@Vagabondo https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/11/9/642477/
adzhedzhula
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