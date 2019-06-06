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Нова суперечка про ціну на газ:
експерти розповіли, чого...

Нова суперечка про ціну на газ: експерти розповіли, чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:05

Нова суперечка про ціну на газ: експерти розповіли, чого...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з ухваленою 5 липня постановою Кабміну

Дивися повний текст Нова суперечка про ціну на газ: експерти розповіли, чого чекати українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 20:05

может быть хватит вводить население в заблуждение? никакого реального снижения цены не будет...
Vagabondo
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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