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Росія збільшила транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:30
Пропонуємо до обговорення:
Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) в січні-травні 2019 року збільшився на 7,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 37,6 млрд кубометрів.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:30
Готовятся к прекращению транзита, так что радоваться нечего.
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