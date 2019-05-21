Компанія Google уклала угоду про купівлю платформи для бізнес-аналітики Looker в рамках угоди на суму 2,6 мільярда доларів.
Дивися повний текст Google купить платформу для бізнес-аналітики за 2,6 мільярда доларів.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:23
Google купить платформу для бізнес-аналітики за 2,6...
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Дивися повний текст Google купить платформу для бізнес-аналітики за 2,6 мільярда доларів.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:23
"помощь другим компаниям в осуществлении их миссий" - это просто настолько цинично, что очень надеюсь что Штаты поставят гугл и фейсбук конкретно раком, причем навсегда
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