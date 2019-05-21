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Google купить платформу для
бізнес-аналітики за 2,6...

Google купить платформу для бізнес-аналітики за 2,6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:23

Google купить платформу для бізнес-аналітики за 2,6...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google уклала угоду про купівлю платформи для бізнес-аналітики Looker в рамках угоди на суму 2,6 мільярда доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:23

"помощь другим компаниям в осуществлении их миссий" - это просто настолько цинично, что очень надеюсь что Штаты поставят гугл и фейсбук конкретно раком, причем навсегда
smart_analyst2017
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