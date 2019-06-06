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Монобанк не выплачивает компенсацию
за пополнение депозита с

Монобанк не выплачивает компенсацию за пополнение депозита с
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:02

Монобанк не выплачивает компенсацию за пополнение депозита с

Добрый день! Уже неделю монобанк не выплачивает мне компенсацию в виде кэшбека за пополнение существующего депозита с карты другого банка.

Пополнение было в субботу 1 июня, спорили со мной, что не должны выплачивать компенсацию, хотя за пополнение с этого же банка в апреле компенсацию зачислили. Также прислал им скриншот с их же приложения, где указан размер компенсации при пополнении со счетов и карт других банков. В итоге дошел до супервайзера. Попросил паузу до понедельника. В понедельник 3 июня сообщили, что вопрос решен и компенсация будет зачислена в ближайшие дни. Есть скриншот с обещанием банка.

В среду компенсация не пришла, опять писал в поддержку. Они "забыли" о своем обещании и пришлось с самого начала все обьяснять. Вспомнили и пообещали, что сделают, все что в их силах и чтобы я ждал в "ближайшие дни". Сегодня пятница и компенсация до сих пор не зачислена.

К большому сожалению, за миллионными показателями монобанка скрывается наплевательствое отношение к клинетам и лживые обещания!
Spets
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:55

  Spets написав:Добрый день! Уже неделю монобанк не выплачивает мне компенсацию в виде кэшбека за пополнение существующего депозита с карты другого банка.

Пополнение было в субботу 1 июня, спорили со мной, что не должны выплачивать компенсацию, хотя за пополнение с этого же банка в апреле компенсацию зачислили. Также прислал им скриншот с их же приложения, где указан размер компенсации при пополнении со счетов и карт других банков. В итоге дошел до супервайзера. Попросил паузу до понедельника. В понедельник 3 июня сообщили, что вопрос решен и компенсация будет зачислена в ближайшие дни. Есть скриншот с обещанием банка.

В среду компенсация не пришла, опять писал в поддержку. Они "забыли" о своем обещании и пришлось с самого начала все обьяснять. Вспомнили и пообещали, что сделают, все что в их силах и чтобы я ждал в "ближайшие дни". Сегодня пятница и компенсация до сих пор не зачислена.

К большому сожалению, за миллионными показателями монобанка скрывается наплевательствое отношение к клинетам и лживые обещания!


Просто ради любопытства.. Какая цена вопроса?
бульбик
 
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