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Монобанк не выплачивает компенсацию
за пополнение депозита с

Монобанк не выплачивает компенсацию за пополнение депозита с
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:02

Монобанк не выплачивает компенсацию за пополнение депозита с

Добрый день! Уже неделю монобанк не выплачивает мне компенсацию в виде кэшбека за пополнение существующего депозита с карты другого банка.

Пополнение было в субботу 1 июня, спорили со мной, что не должны выплачивать компенсацию, хотя за пополнение с этого же банка в апреле компенсацию зачислили. Также прислал им скриншот с их же приложения, где указан размер компенсации при пополнении со счетов и карт других банков. В итоге дошел до супервайзера. Попросил паузу до понедельника. В понедельник 3 июня сообщили, что вопрос решен и компенсация будет зачислена в ближайшие дни. Есть скриншот с обещанием банка.

В среду компенсация не пришла, опять писал в поддержку. Они "забыли" о своем обещании и пришлось с самого начала все обьяснять. Вспомнили и пообещали, что сделают, все что в их силах и чтобы я ждал в "ближайшие дни". Сегодня пятница и компенсация до сих пор не зачислена.

К большому сожалению, за миллионными показателями монобанка скрывается наплевательствое отношение к клинетам и лживые обещания!
Spets
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:55

  Spets написав:Добрый день! Уже неделю монобанк не выплачивает мне компенсацию в виде кэшбека за пополнение существующего депозита с карты другого банка.

Пополнение было в субботу 1 июня, спорили со мной, что не должны выплачивать компенсацию, хотя за пополнение с этого же банка в апреле компенсацию зачислили. Также прислал им скриншот с их же приложения, где указан размер компенсации при пополнении со счетов и карт других банков. В итоге дошел до супервайзера. Попросил паузу до понедельника. В понедельник 3 июня сообщили, что вопрос решен и компенсация будет зачислена в ближайшие дни. Есть скриншот с обещанием банка.

В среду компенсация не пришла, опять писал в поддержку. Они "забыли" о своем обещании и пришлось с самого начала все обьяснять. Вспомнили и пообещали, что сделают, все что в их силах и чтобы я ждал в "ближайшие дни". Сегодня пятница и компенсация до сих пор не зачислена.

К большому сожалению, за миллионными показателями монобанка скрывается наплевательствое отношение к клинетам и лживые обещания!


Просто ради любопытства.. Какая цена вопроса?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:49

А разве при пополнении с карты есть компенсация?
Я в приложении вижу только 0,6% платежом по реквизитам.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 11:51

Вот кстати добавлю 5 коп. Они также не выплачивают за "приведи друга",вон корешу за 6 человек не дали(отмораживаются ,что не указана ссыль, то не правильная ссылка,то ещё чего то)но он как раз всё сам правильно и лично делал. :evil:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 16:05

  Дядя Дима написав:Вот кстати добавлю 5 коп. Они также не выплачивают за "приведи друга",вон корешу за 6 человек не дали(отмораживаются ,что не указана ссыль, то не правильная ссылка,то ещё чего то)но он как раз всё сам правильно и лично делал. :evil:


У меня тоже самое. Пока не поругаешься с поддержкой 50 грн не дадут (((
jurasja
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 16:45

Re: Монобанк не выплачивает компенсацию за пополнение депози

Мені теж за "приведи друга" нічого не дали, коли мама картку відкривала.
Скотиняки брехливі! :evil:
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 17:37

  Prestol написав:Мені теж за "приведи друга" нічого не дали, коли мама картку відкривала.
Скотиняки брехливі! :evil:

Тоже привел друга и только после его обращения в саппорт налили по 50 :)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 08:19

Re: Монобанк не выплачивает компенсацию за пополнение депози

Привёл троих, за всех получил без обращений.
Размер имеет значение.
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