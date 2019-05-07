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Українській авіакомпанії
заборонили літати

Українській авіакомпанії заборонили літати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:29

Українській авіакомпанії заборонили літати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі відомства.

Дивися повний текст Українській авіакомпанії заборонили літати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:30

МАУ конкуренты не нужны
alex_o
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:46

МАУ они и так не конкуренты.
Я бы сказал, что даже МАУ они не конкуренты.
Nickoss1
 
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