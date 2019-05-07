Про це повідомили в прес-службі відомства.
Дивися повний текст Українській авіакомпанії заборонили літати.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:29
Українській авіакомпанії заборонили літати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українській авіакомпанії заборонили літати.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 09:46
МАУ они и так не конкуренты.
Я бы сказал, что даже МАУ они не конкуренты.
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