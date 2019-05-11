9 липня 2019 року компанія Uber запустить в Нью-Йорку сервіс вертолітних пасажирських перевезень Uber Copter.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:11
Uber запустить вертолітне таксі в Нью-Йорку
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Дивися повний текст Uber запустить вертолітне таксі в Нью-Йорку.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:12
200 дол - це для американців шара! А для заможних тим більше! А взагалі то круто! 8 хвилин замість 2 годин!
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