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Uber запустить вертолітне
таксі в Нью-Йорку

Uber запустить вертолітне таксі в Нью-Йорку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:11

Uber запустить вертолітне таксі в Нью-Йорку

Пропонуємо до обговорення:
9 липня 2019 року компанія Uber запустить в Нью-Йорку сервіс вертолітних пасажирських перевезень Uber Copter.

Дивися повний текст Uber запустить вертолітне таксі в Нью-Йорку.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 10:12

200 дол - це для американців шара! А для заможних тим більше! А взагалі то круто! 8 хвилин замість 2 годин!
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