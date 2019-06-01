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Населення почало більше
продавати валюти, ніж купувати

Населення почало більше продавати валюти, ніж купувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:20

Населення почало більше продавати валюти, ніж купувати

Пропонуємо до обговорення:
У травні населення продало готівкової валюти на 25 млн доларів більше, ніж купило.

Дивися повний текст Населення почало більше продавати валюти, ніж купувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:20

Какое то странное население. Продаёт при минимальной цене, покупает при максимальной. Видимо население пытается дать милостыню спекулянтам.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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