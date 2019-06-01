У травні населення продало готівкової валюти на 25 млн доларів більше, ніж купило.
Дивися повний текст Населення почало більше продавати валюти, ніж купувати.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:20
Населення почало більше продавати валюти, ніж купувати
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Дивися повний текст Населення почало більше продавати валюти, ніж купувати.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:20
Какое то странное население. Продаёт при минимальной цене, покупает при максимальной. Видимо население пытается дать милостыню спекулянтам.
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