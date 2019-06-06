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В Україні можуть закритися
близько 80% хостелів

В Україні можуть закритися близько 80% хостелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:48

В Україні можуть закритися близько 80% хостелів

Пропонуємо до обговорення:
Якщо депутати підтримають один із законопроектів, закриється близько 80% хостелів, оскільки вимоги неможливо виконати, вважає Олена Моцна, голова Асоціації хостелів Києва.

Дивися повний текст В Україні можуть закритися близько 80% хостелів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:48

Лично мне крайне не понравилось бы появление хостела в моем подъезде! Не дело это переделывать квартиры под хостел. Кстати, защита прав жильцов, присутвует в Европейском законодательстве. Так что использовать свою квартируц "как хочу" вам там не дадут.
veksel2017
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:43

Можуть закритися, а можуть і не закритися...
0mage0
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