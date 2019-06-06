Якщо депутати підтримають один із законопроектів, закриється близько 80% хостелів, оскільки вимоги неможливо виконати, вважає Олена Моцна, голова Асоціації хостелів Києва.
Дивися повний текст В Україні можуть закритися близько 80% хостелів.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:48
В Україні можуть закритися близько 80% хостелів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть закритися близько 80% хостелів.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:48
Лично мне крайне не понравилось бы появление хостела в моем подъезде! Не дело это переделывать квартиры под хостел. Кстати, защита прав жильцов, присутвует в Европейском законодательстве. Так что использовать свою квартируц "как хочу" вам там не дадут.
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