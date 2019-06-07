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В Україні можуть закритися
близько 80% хостелів

В Україні можуть закритися близько 80% хостелів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:48

В Україні можуть закритися близько 80% хостелів

Пропонуємо до обговорення:
Якщо депутати підтримають один із законопроектів, закриється близько 80% хостелів, оскільки вимоги неможливо виконати, вважає Олена Моцна, голова Асоціації хостелів Києва.

Дивися повний текст В Україні можуть закритися близько 80% хостелів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:48

Лично мне крайне не понравилось бы появление хостела в моем подъезде! Не дело это переделывать квартиры под хостел. Кстати, защита прав жильцов, присутвует в Европейском законодательстве. Так что использовать свою квартируц "как хочу" вам там не дадут.
veksel2017
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:43

Можуть закритися, а можуть і не закритися...
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 01:42

Сдача комнат в аренду всегда была святым делом. Чем хостел от неё отличается? И какие именно права жильцов он нарушает?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 01:48

Re: В Україні можуть закритися близько 80% хостелів

moveton написав:Сдача комнат в аренду всегда была святым делом. Чем хостел от неё отличается? И какие именно права жильцов он нарушает?
Шум, грязь, и постоянно сомнительный контингент в доме.
Во многих цивилизованных странах и просто сдача квартиры в аренду требует согласия соседей
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 04:17

Re: В Україні можуть закритися близько 80% хостелів

Сомнительный контингент в доме всегда, если в нём вообще кто-то живёт. По крайней мере про дома, населённые только ангелами, я не слышал. Шум и грязь точно так же разводится квартировладельцем. Даже в большей степени потому, что он запросто может затеять ремонт со всем вытекающим из этого шумом и грязью, а арендаторам это типично запрещают. Ну а что где-то свободу квартировладельцев ограничивают - это не повод обезьянничать. Цивилизация - она вообще-то про терпимость, а не про то, что я не сдаю, так пусть и сосед не сдаёт.

Повторю вопрос: так в чём конкретно нарушаемое право?
moveton
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