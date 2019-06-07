Якщо депутати підтримають один із законопроектів, закриється близько 80% хостелів, оскільки вимоги неможливо виконати, вважає Олена Моцна, голова Асоціації хостелів Києва.
Дивися повний текст В Україні можуть закритися близько 80% хостелів.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:48
В Україні можуть закритися близько 80% хостелів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть закритися близько 80% хостелів.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:48
Лично мне крайне не понравилось бы появление хостела в моем подъезде! Не дело это переделывать квартиры под хостел. Кстати, защита прав жильцов, присутвует в Европейском законодательстве. Так что использовать свою квартируц "как хочу" вам там не дадут.
Додано: Суб 08 чер, 2019 01:42
Сдача комнат в аренду всегда была святым делом. Чем хостел от неё отличается? И какие именно права жильцов он нарушает?
Додано: Суб 08 чер, 2019 01:48
Re: В Україні можуть закритися близько 80% хостелів
Шум, грязь, и постоянно сомнительный контингент в доме.
Во многих цивилизованных странах и просто сдача квартиры в аренду требует согласия соседей
Додано: Суб 08 чер, 2019 04:17
Re: В Україні можуть закритися близько 80% хостелів
Сомнительный контингент в доме всегда, если в нём вообще кто-то живёт. По крайней мере про дома, населённые только ангелами, я не слышал. Шум и грязь точно так же разводится квартировладельцем. Даже в большей степени потому, что он запросто может затеять ремонт со всем вытекающим из этого шумом и грязью, а арендаторам это типично запрещают. Ну а что где-то свободу квартировладельцев ограничивают - это не повод обезьянничать. Цивилизация - она вообще-то про терпимость, а не про то, что я не сдаю, так пусть и сосед не сдаёт.
Повторю вопрос: так в чём конкретно нарушаемое право?
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