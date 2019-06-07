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Витрати на зарплату апарату
Нафтогазу зросли в 10 разів...

Витрати на зарплату апарату Нафтогазу зросли в 10 разів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:29

Витрати на зарплату апарату Нафтогазу зросли в 10 разів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон під час години запитань до уряду в парламенті 7 червня.

Дивися повний текст Витрати на зарплату апарату Нафтогазу зросли в 10 разів з 2016 року - Кістіон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:29

З цим питанням взагалі треба розібратись
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 15:35

Re: Витрати на зарплату апарату Нафтогазу зросли в 10 разів.

Здесь уже сразу нужно садить, потом разбираться.
Иначе порядка не будет.
Пенс
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:29

Это хорошо, что те, кто работает в Украине - стали жить лучше.
Т.Е.
- не банальное тырилово десятком нуворишей фонда З/П под видом премий.
А честно работающие - стали в конце концов получать достойную их труду заработную плату.
- Смотри из РФ хлынет волна "заробитчан".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:48

Они себе уже сделали "покращення".О какой достойной зарплате вы говорите?Это бред.Достойную зарплату платят по реальным итогам работы.Что хорошего для страны и граждан сделал нафтогаз?Добыча не увеличилась,весь в судах,тарифы поднял в 3 раза.За что им налогоплательщики должны платить заоблачные зарплаты???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:28

А как же Коболев :shock:
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:40

Мамы одобряют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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