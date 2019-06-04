Україна використовує в чотири рази більше енергії, ніж в...

Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:08

Мягко говоря - большая ложь писаки.

1. Украина имеет климат относительно Европы резко континентальный - более холоджные зимы и более жаркое лето.

2. Основными потребителями есть Металлургия, Коксохимия, предприятия углепрома, химические предприятия.

3. Как раз высокоточное машиностроение и предприятия находятся в стадиии физической ликвидации экономическим криминалом.

4. ЖКХ - физически навязанное населению "советское жильё" - практически с "0" энергоэффективностью рассчитанное под паровое отопление которого в Украине нет...

5. Использование возобновляемых источников - тормозиться нищетой населения, высокой ценой импортных установок - ветряков, солнечных электростанций, гидро-ренераторных установок, и пр...

6. Тотальным контролем криминалом подключения к сетям реализации(чего только стоит "закон" о батареях на крышах.)

7. Тотальная криминогенная обстановка в экономике. Где с учётом 20 лет окупаемости солнечной установки - тебя 30 кинут - просто по "новому Закону"

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Статья выглядит:

- Где выгоднее пошить курточку? В Украине или Бангладеш?

- В Бангладеш.

- Нет нужды отапливать помещение, нет такого количества лиц вечно побирающихся с бюджета предприятия, нет "успешных" и "обдарованных" с украинскими документами и счетами на Панамских офшорах, .... - нет внутреннего спроса на те же курточки!