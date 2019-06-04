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Україна використовує в чотири рази більше енергії, ніж в...
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:08
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг енергії, яка використовується в Україні для виробництва одиниці товарів і послуг (тобто на одиницю ВВП), майже в чотири рази перевищує середній показник для країн Євросоюзу. Для того, щоб підняти економіку країни, слід почати реформу енергоефективності в ЖКГ.
Дивися повний текст Україна використовує в чотири рази більше енергії, ніж в середньому по ЄС
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:08
Мягко говоря - большая ложь писаки.
1. Украина имеет климат относительно Европы резко континентальный - более холоджные зимы и более жаркое лето.
2. Основными потребителями есть Металлургия, Коксохимия, предприятия углепрома, химические предприятия.
3. Как раз высокоточное машиностроение и предприятия находятся в стадиии физической ликвидации экономическим криминалом.
4. ЖКХ - физически навязанное населению "советское жильё" - практически с "0" энергоэффективностью рассчитанное под паровое отопление которого в Украине нет...
5. Использование возобновляемых источников - тормозиться нищетой населения, высокой ценой импортных установок - ветряков, солнечных электростанций, гидро-ренераторных установок, и пр...
6. Тотальным контролем криминалом подключения к сетям реализации(чего только стоит "закон" о батареях на крышах.)
7. Тотальная криминогенная обстановка в экономике. Где с учётом 20 лет окупаемости солнечной установки - тебя 30 кинут - просто по "новому Закону"
.................................................................
Статья выглядит:
- Где выгоднее пошить курточку? В Украине или Бангладеш?
- В Бангладеш.
- Нет нужды отапливать помещение, нет такого количества лиц вечно побирающихся с бюджета предприятия, нет "успешных" и "обдарованных" с украинскими документами и счетами на Панамских офшорах, .... - нет внутреннего спроса на те же курточки!
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:14
Kudrjavuy написав:
ЖКХ - физически навязанное населению "советское жильё" - практически с "0" энергоэффективностью рассчитанное под паровое отопление которого в Украине нет...
вы путаете термины: паровое отопление - это система отопления в которой в качестве теплоносителя используется пар и такие системы в массовом жилищном строительстве не проектировались начиная с 40-х годов прошлого века; центральное паровое отопление - это система в которой на котельной или на ТЭЦ используются паровые котлы, но в тепловую сеть всё равно подаётся теплоноситель в виде нагретой до 150/130/110 градусов вода (в зависимости от расчётного графика) и возможно вас это удивит, но это не анахронизм советского прошлого, а стандартное техническое решение, которое используется в настоящее время во всех европейских странах...
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Vagabondo
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:28
Vagabondo написав:
стандартное техническое решение, которое используется в настоящее время во всех европейских странах...
ещё в 92 м сдавали дома с паровой газораспределительной разводкой и регистрами.
- НО Официально, на сегодняшний день парового отопления в Украине НЕТ!
- Есть водяное и иное.
Это говорит о том, что жилой фонд, что был сдан в эксплатацию за период с 1980 го по 1995 год физически не получает расчётное количество тепла в отопительный период.
- Почему то сейчас большинство "нуворишей" от шаек-леек "забывают" технические нормативы по которым строились здания.
А перед носом малограмотного населения водят "хоровод", что называется счётчик тепла.
- Очередной раз... в лапти обувая.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:25
Kudrjavuy написав: Vagabondo написав:
стандартное техническое решение, которое используется в настоящее время во всех европейских странах...
ещё в 92 м сдавали дома с паровой газораспределительной разводкой и регистрами.
- НО Официально, на сегодняшний день парового отопления в Украине НЕТ!
- Есть водяное и иное.
Это говорит о том, что жилой фонд, что был сдан в эксплатацию за период с 1980 го по 1995 год физически не получает расчётное количество тепла в отопительный период.
- Почему то сейчас большинство "нуворишей" от шаек-леек "забывают" технические нормативы по которым строились здания.
А перед носом малограмотного населения водят "хоровод", что называется счётчик тепла.
- Очередной раз... в лапти обувая.
в 1992 году не могли сдавать жилых домов с паровым отоплением, так как в то время санитарными нормали разрешалась максимальная температура теплоносителя для однотрубных систем 105 градусов, а для двухтрубных 95 градусов. сначала разберитесь в терминах и технике, а уж потом пишите бред...
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Vagabondo
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:29
Vagabondo написав: Kudrjavuy написав:
ЖКХ - физически навязанное населению "советское жильё" - практически с "0" энергоэффективностью рассчитанное под паровое отопление которого в Украине нет...
вы путаете термины: паровое отопление - это система отопления в которой в качестве теплоносителя используется пар и такие системы в массовом жилищном строительстве не проектировались начиная с 40-х годов прошлого века; центральное паровое отопление - это система в которой на котельной или на ТЭЦ используются паровые котлы, но в тепловую сеть всё равно подаётся теплоноситель в виде нагретой до 150/130/110 градусов вода (в зависимости от расчётного графика) и возможно вас это удивит, но это не анахронизм советского прошлого, а стандартное техническое решение, которое используется в настоящее время во всех европейских странах...
В средине 80-х наряду с чугунными батареями также массово ставились дешёвые батареи конвекционного типа , предназначенные для отопления паром. Но в те и другие подавалась горячая вода, т.к. подавать пар в жилые помещения было смертельно опасно. Паровой радиатор представлял из себя стальную трубу(обычно U-образную) с нанизанными стальными пластинами.
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warlamp
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:40
warlamp написав: Vagabondo написав: Kudrjavuy написав:
ЖКХ - физически навязанное населению "советское жильё" - практически с "0" энергоэффективностью рассчитанное под паровое отопление которого в Украине нет...
вы путаете термины: паровое отопление - это система отопления в которой в качестве теплоносителя используется пар и такие системы в массовом жилищном строительстве не проектировались начиная с 40-х годов прошлого века; центральное паровое отопление - это система в которой на котельной или на ТЭЦ используются паровые котлы, но в тепловую сеть всё равно подаётся теплоноситель в виде нагретой до 150/130/110 градусов вода (в зависимости от расчётного графика) и возможно вас это удивит, но это не анахронизм советского прошлого, а стандартное техническое решение, которое используется в настоящее время во всех европейских странах...
В средине 80-х наряду с чугунными батареями также массово ставились дешёвые батареи конвекционного типа , предназначенные для отопления паром. Но в те и другие подавалась горячая вода, т.к. подавать пар в жилые помещения было смертельно опасно. Паровой радиатор представляет из себя стальную трубу(обычно U-образную) с нанизанными стальными пластинами.
вы пишите о конвекторах типа Акорд, Комфорт, Ритм и Универсал - и кто вам сказал что они предназначены для пара?
Конвекторы стальные отопительные «Аккорд» без кожуха по ТУ 21-26-036-70 (рис. 112, табл. 108) применяют для водяного отопления жилых, общественных и промышленных зданий с температурой воды 150° С и давлением до 1 МПа (10 кгс/см²) включительно.
Конвекторы стальные настенные типа «Комфорт-20» (ГОСТ 20849—75) применяют в системах водяного отопления с температурой воды до 150°С и давлением до 1 МПа (10 кгс/см²).
Напольные конвекторы «Ритм» КО 20 (ГОСТ 20849—75) применяют для групповой установки в системах водяного отопления в общественных зданиях при температуре воды до 150° С и давлении до 1 МПа (10 кгс/см²).
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Vagabondo
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