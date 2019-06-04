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Україна використовує в чотири
рази більше енергії, ніж в...

Україна використовує в чотири рази більше енергії, ніж в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:07

  Kudrjavuy написав:
  Vagabondo написав:
  Kudrjavuy написав:ещё в 92 м сдавали дома с паровой газораспределительной разводкой и регистрами.
- НО Официально, на сегодняшний день парового отопления в Украине НЕТ!
- Есть водяное и иное.

Это говорит о том, что жилой фонд, что был сдан в эксплатацию за период с 1980 го по 1995 год физически не получает расчётное количество тепла в отопительный период.
- Почему то сейчас большинство "нуворишей" от шаек-леек "забывают" технические нормативы по которым строились здания.
А перед носом малограмотного населения водят "хоровод", что называется счётчик тепла.
- Очередной раз... в лапти обувая.

в 1992 году не могли сдавать жилых домов с паровым отоплением, так как в то время санитарными нормали разрешалась максимальная температура теплоносителя для однотрубных систем 105 градусов, а для двухтрубных 95 градусов. сначала разберитесь в терминах и технике, а уж потом пишите бред...

У меня чешка - 1993 год
с "Ленинградской газораспределительной схемой".
И трите бабушкам в ...

и что из этого следует?

кстати Ленинградская система отопления никогда не проектировалась для парового отопления (не путать с центральным паровым отоплением! - в чём разница писал ранее). что касается возможных проблем при эксплуатации систем с Ленинградской системой то их как правило 2:
1. если тепловые сети работают с отклонением от температурного графика, то система отопления физически не может работать в нормальном режиме;
2. для Ленинградской системы должен быть стабильный расход теплоносителя через систему отопления из-за чего многие классические системы регулирования для таких систем не подходят, но так как уровень специалистов ТГВ-сектора после распада СССР неуклонно падал, то многие "специалисты" этого просто не понимают... если интересен этот вопрос, то найдите документацию конца 90-х годов по тендеру мирового банка по финансированию 300-х тепловых пунктов в Киеве и там этот вопрос при участии специалистов КиевЗНИЭП хорошо проработан...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:03

что-то напомнило:

Украинцы много едят (с)министр Рева
telesystem
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