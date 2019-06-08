Україна використовує в чотири рази більше енергії, ніж в...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Kudrjavuy написав:ещё в 92 м сдавали дома с паровой газораспределительной разводкой и регистрами. - НО Официально, на сегодняшний день парового отопления в Украине НЕТ! - Есть водяное и иное.
Это говорит о том, что жилой фонд, что был сдан в эксплатацию за период с 1980 го по 1995 год физически не получает расчётное количество тепла в отопительный период. - Почему то сейчас большинство "нуворишей" от шаек-леек "забывают" технические нормативы по которым строились здания. А перед носом малограмотного населения водят "хоровод", что называется счётчик тепла. - Очередной раз... в лапти обувая.
в 1992 году не могли сдавать жилых домов с паровым отоплением, так как в то время санитарными нормали разрешалась максимальная температура теплоносителя для однотрубных систем 105 градусов, а для двухтрубных 95 градусов. сначала разберитесь в терминах и технике, а уж потом пишите бред...
У меня чешка - 1993 год с "Ленинградской газораспределительной схемой". И трите бабушкам в ...
и что из этого следует?
кстати Ленинградская система отопления никогда не проектировалась для парового отопления (не путать с центральным паровым отоплением! - в чём разница писал ранее). что касается возможных проблем при эксплуатации систем с Ленинградской системой то их как правило 2: 1. если тепловые сети работают с отклонением от температурного графика, то система отопления физически не может работать в нормальном режиме; 2. для Ленинградской системы должен быть стабильный расход теплоносителя через систему отопления из-за чего многие классические системы регулирования для таких систем не подходят, но так как уровень специалистов ТГВ-сектора после распада СССР неуклонно падал, то многие "специалисты" этого просто не понимают... если интересен этот вопрос, то найдите документацию конца 90-х годов по тендеру мирового банка по финансированию 300-х тепловых пунктов в Киеве и там этот вопрос при участии специалистов КиевЗНИЭП хорошо проработан...
telesystem написав:Украинцы много едят (с)министр Рева
+100500)) а теперь еще и много потребляют.)) PS Ничего в этой стране не будет.. вообще... менталитет не заработать а сэкономить. Посмотрите на статью.. много потребляют сократить, бедные.. сама направленность , тренд в направление нищеты и убогости идет. Почему не стоит вопрос о повышении потребления и росте благосостояния? Ведь отношение потребления киловатт/человек = уровню благосостояния в стране. В США на человека 15 000+ кВт/год Польша более 8000 кВт/год Украина менее 4000 кВт/год... вот и сравните зависимость потребления и уровень жизни. Если по простому перевести то вот не хватает на еду денег.. нам предлагают меньше есть, а правильнее было бы это больше зарабатывать). PPS А насчет грабительских "Зеленых тарифов" и маразматичного Парижского соглашения, где наши ТЭС платят за выбросы СО2..а это повышает в итоге нам тариф.. для понятия масштабов ничтожности этого соглашения и ничтожности роли Украины в выбросах СО2 --Китай + Индия население порядка 2,5 миллиарда..1% это = 25 миллионов населения... то есть сравнимо с нынешними остатками населения Украины...масштаб заметен? Вот там надо сокращать выбросы СО2 а не у нас...
telesystem написав:Украинцы много едят (с)министр Рева
+100500)) а теперь еще и много потребляют.)) PS Ничего в этой стране не будет.. вообще... менталитет не заработать а сэкономить. Посмотрите на статью.. много потребляют сократить, бедные.. сама направленность , тренд в направление нищеты и убогости идет. Почему не стоит вопрос о повышении потребления и росте благосостояния? Ведь отношение потребления киловатт/человек = уровню благосостояния в стране. В США на человека 15 000+ кВт/год Польша более 8000 кВт/год Украина менее 4000 кВт/год... вот и сравните зависимость потребления и уровень жизни. Если по простому перевести то вот не хватает на еду денег.. нам предлагают меньше есть, а правильнее было бы это больше зарабатывать). PPS А насчет грабительских "Зеленых тарифов" и маразматичного Парижского соглашения, где наши ТЭС платят за выбросы СО2..а это повышает в итоге нам тариф.. для понятия масштабов ничтожности этого соглашения и ничтожности роли Украины в выбросах СО2 --Китай + Индия население порядка 2,5 миллиарда..1% это = 25 миллионов населения... то есть сравнимо с нынешними остатками населения Украины...масштаб заметен? Вот там надо сокращать выбросы СО2 а не у нас...
вы почему-то вспомнили о Индии, но забыли про США, которые выбрасывают в 2 раза больше Индии...
первая десятка крупнейших стран-загрязнителей выбрасывает порядка 20 млрд. тон СО2, но при этом все почему-то умалчивают, что от лесных пожаров и просто от перегнивания биомассы ежегодные выбросы составляют около 300 млрд. тон СО2 - это больше чем выбросы всех стран вместе взятых...