Україна використовує в чотири рази більше енергії, ніж в...

Додано: Нед 09 чер, 2019 10:19

telesystem написав: Украинцы много едят (с)министр Рева Украинцы много едят (с)министр Рева

+100500)) а теперь еще и много потребляют.))PS Ничего в этой стране не будет.. вообще... менталитет не заработать а сэкономить. Посмотрите на статью.. много потребляют сократить, бедные.. сама направленность , тренд в направление нищеты и убогости идет. Почему не стоит вопрос о повышении потребления и росте благосостояния? Ведь отношение потребления киловатт/человек = уровню благосостояния в стране. В США на человека 15 000+ кВт/год Польша более 8000 кВт/год Украина менее 4000 кВт/год... вот и сравните зависимость потребления и уровень жизни.Если по простому перевести то вот не хватает на еду денег.. нам предлагают меньше есть, а правильнее было бы это больше зарабатывать).PPS А насчет грабительских "Зеленых тарифов" и маразматичного Парижского соглашения, где наши ТЭС платят за выбросы СО2..а это повышает в итоге нам тариф.. для понятия масштабов ничтожности этого соглашения и ничтожности роли Украины в выбросах СО2 --Китай + Индия население порядка 2,5 миллиарда..1% это = 25 миллионов населения... то есть сравнимо с нынешними остатками населения Украины...масштаб заметен? Вот там надо сокращать выбросы СО2 а не у нас...