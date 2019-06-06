RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україні потрібні великі банки:
економіст пояснив плюси...

Україні потрібні великі банки: економіст пояснив плюси...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:21

Україні потрібні великі банки: економіст пояснив плюси...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник директора Націнституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

Дивися повний текст Україні потрібні великі банки: економіст пояснив плюси для країни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89210
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть закритися близько 80% хостелів
R2 » П'ят 07 чер, 2019 14:48
2 60
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 15:43
0mage0
Найвигідніші професії в Україні: 6 сфер з середньою...
R2 » Чет 06 чер, 2019 08:43
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 10:48
antey1969
В Україні запропонували податкові зміни для фермерів:...
R2 » Сер 05 чер, 2019 23:11
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 23:11
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6881)
08.06.2019 01:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.