Про це повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час засідання уряду.
Дивися повний текст В уряді розповіли, що може вплинути на ціни на газ для населення.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:44
В уряді розповіли, що може вплинути на ціни на газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді розповіли, що може вплинути на ціни на газ для населення.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:44
только массовый переход на на другие типы отопления, тогда им будет некому пихать свой газ тогда будут думать . Полностью автономный дом - дом нулевого потребления - это тренд это уже почти норма для всех новых домов , но не в постСовке.
теплонасос за 2000 евро который питается днем от электроенергии своей выработки а ночью от общей сети по ночному тарифу :) и усе ... если очень упереться то в принципе и с АКБ можно брать ночью электрику для теплового насоса , благо КПД теплового насоса доходит до 400% на 1 затраченный кВт электро энергии получаем до 4 кВт тепла ...ну пусть 2 кВт в наши лютые морозы . А еще есть солнечные коллекторы и много других вещей ...
Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:53
Я не знаю, нахрена такое вообще печатать?
1. Лето потребление газа падает - цена падает.(там есть рынок)
Украина:
2. цена на мировых рынках упала - закачивай в газохранилища - покупай.
Начнётся отопительный сезон - продавай.
3.Цена стабильная зимой и летом, если не красть по крупному. Валюта страны обеспечена и стабильна.
Но рвуться, аж не могут - красть,... - красть по чёрному!
А ведь это разрушит всю ГТС!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:59
массовый переход возможен только когда альтернативные системы с учётом первоначальных вложений и эксплуатационных затрат станут действительно экономически целесообразными - окупаемость затрат должна быть в пределах 4-6 лет, а не 15-30 лет как для многих альтернативных систем сегодня...
как говорил более 100 лет назад Д.И. Менделеев "топить можно и ассоциациями"...
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