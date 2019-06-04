В уряді розповіли, що може вплинути на ціни на газ для...

Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:53

Я не знаю, нахрена такое вообще печатать?

1. Лето потребление газа падает - цена падает.(там есть рынок)

Украина:

2. цена на мировых рынках упала - закачивай в газохранилища - покупай.

Начнётся отопительный сезон - продавай.



3.Цена стабильная зимой и летом, если не красть по крупному. Валюта страны обеспечена и стабильна.



Но рвуться, аж не могут - красть,... - красть по чёрному!

А ведь это разрушит всю ГТС!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.