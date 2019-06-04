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В уряді розповіли, що може
вплинути на ціни на газ для...

В уряді розповіли, що може вплинути на ціни на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:44

В уряді розповіли, що може вплинути на ціни на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час засідання уряду.

Дивися повний текст В уряді розповіли, що може вплинути на ціни на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:44

только массовый переход на на другие типы отопления, тогда им будет некому пихать свой газ тогда будут думать . Полностью автономный дом - дом нулевого потребления - это тренд это уже почти норма для всех новых домов , но не в постСовке.
теплонасос за 2000 евро который питается днем от электроенергии своей выработки а ночью от общей сети по ночному тарифу :) и усе ... если очень упереться то в принципе и с АКБ можно брать ночью электрику для теплового насоса , благо КПД теплового насоса доходит до 400% на 1 затраченный кВт электро энергии получаем до 4 кВт тепла ...ну пусть 2 кВт в наши лютые морозы . А еще есть солнечные коллекторы и много других вещей ...
yama
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 16:53

Я не знаю, нахрена такое вообще печатать?
1. Лето потребление газа падает - цена падает.(там есть рынок)
Украина:
2. цена на мировых рынках упала - закачивай в газохранилища - покупай.
Начнётся отопительный сезон - продавай.

3.Цена стабильная зимой и летом, если не красть по крупному. Валюта страны обеспечена и стабильна.

Но рвуться, аж не могут - красть,... - красть по чёрному!
А ведь это разрушит всю ГТС!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 17:59

  yama написав:только массовый переход на на другие типы отопления, тогда им будет некому пихать свой газ тогда будут думать . Полностью автономный дом - дом нулевого потребления - это тренд это уже почти норма для всех новых домов , но не в постСовке.
теплонасос за 2000 евро который питается днем от электроенергии своей выработки а ночью от общей сети по ночному тарифу :) и усе ... если очень упереться то в принципе и с АКБ можно брать ночью электрику для теплового насоса , благо КПД теплового насоса доходит до 400% на 1 затраченный кВт электро энергии получаем до 4 кВт тепла ...ну пусть 2 кВт в наши лютые морозы . А еще есть солнечные коллекторы и много других вещей ...

массовый переход возможен только когда альтернативные системы с учётом первоначальных вложений и эксплуатационных затрат станут действительно экономически целесообразными - окупаемость затрат должна быть в пределах 4-6 лет, а не 15-30 лет как для многих альтернативных систем сегодня...

как говорил более 100 лет назад Д.И. Менделеев "топить можно и ассоциациями"...
Vagabondo
 
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