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МАУ планує запустити
автобусний маршрут

МАУ планує запустити автобусний маршрут
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:41

МАУ планує запустити автобусний маршрут

Пропонуємо до обговорення:
15 липня поточного року авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) планує запустити перший автобусний рейс з аеропорту "Вінниця" в аеропорт "Бориспіль".

Дивися повний текст МАУ планує запустити автобусний маршрут.
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