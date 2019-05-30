Експерти мобільної індустрії вважають, що план Huawei по заміні Android власною операційною системою з самого початку приречений.
Дивися повний текст Експерти передрікають крах власної операційки Huawei.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:53
Експерти передрікають крах власної операційки Huawei
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти передрікають крах власної операційки Huawei.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:54
"Это большая проблема для Huawei, потому что приложения Google Search, YouTube, Gmail и Google Maps являются одними из самых популярных на устройствах Android."
--- это вообще не проблема, т.к. в Китае эти приложения и так запрещены, и не устанавливаются на телефон.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:05
Так это тоже не проблема, ведь к ютубчику и поиску можно иметь доступ не только через стоковые гугл-приложения.
Успех новой ОС будет зависеть от поддержки приложений. Но думаю, что с этим не возникнет, т.к. скорее всего за основу будет взят тот же AOSP
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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