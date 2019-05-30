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Експерти передрікають крах
власної операційки Huawei

Експерти передрікають крах власної операційки Huawei
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:53

Експерти передрікають крах власної операційки Huawei

Пропонуємо до обговорення:
Експерти мобільної індустрії вважають, що план Huawei по заміні Android власною операційною системою з самого початку приречений.

Дивися повний текст Експерти передрікають крах власної операційки Huawei.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:54

"Это большая проблема для Huawei, потому что приложения Google Search, YouTube, Gmail и Google Maps являются одними из самых популярных на устройствах Android."
--- это вообще не проблема, т.к. в Китае эти приложения и так запрещены, и не устанавливаются на телефон.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:05

  myshapiton написав:"Это большая проблема для Huawei, потому что приложения Google Search, YouTube, Gmail и Google Maps являются одними из самых популярных на устройствах Android."
--- это вообще не проблема, т.к. в Китае эти приложения и так запрещены, и не устанавливаются на телефон.

Так это тоже не проблема, ведь к ютубчику и поиску можно иметь доступ не только через стоковые гугл-приложения.
Успех новой ОС будет зависеть от поддержки приложений. Но думаю, что с этим не возникнет, т.к. скорее всего за основу будет взят тот же AOSP
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