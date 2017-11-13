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На українських дорогах
фрезеруватимуть шумові смуги...

На українських дорогах фрезеруватимуть шумові смуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:55

На українських дорогах фрезеруватимуть шумові смуги...

Пропонуємо до обговорення:
1 вересня 2019 року набирають чинності зміни у державні будівельні норми (ДБН) щодо проектування доріг загального користування.

Дивися повний текст На українських дорогах фрезеруватимуть шумові смуги (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:55

Треба. Можливо, я не спец, але зачасту обабіч доріг завжди більше розрушені.
Вагомим відсотком причин розрушення доріг - перепад температур мінус/плюс, що на нашу зиму буває більше 100 разів.
А тепер уявімо, що на тому нещасному асфальті, якого ітак менше норми, яких без подушки, там стоїть ще вода калюжками, яка при перепаді в мінус розширяється і підриває полотно. Як по мені, краще обємні фігури типу "над" а не "вниз")
pavlorozma
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:29

Это типа будут ямы делать, которые будут забиваться грязью, а зимой расстрескиваться от льда? Клоуны, разметку звуковую нужно делать, пластиковую
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:12

По моему у нас большинство дорог и так ... "профрезерованы" , нехило при чем, может не надо?!
svetoch-10
 
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