1 вересня 2019 року набирають чинності зміни у державні будівельні норми (ДБН) щодо проектування доріг загального користування.
Дивися повний текст На українських дорогах фрезеруватимуть шумові смуги (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:55
На українських дорогах фрезеруватимуть шумові смуги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українських дорогах фрезеруватимуть шумові смуги (інфографіка).
Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:55
Треба. Можливо, я не спец, але зачасту обабіч доріг завжди більше розрушені.
Вагомим відсотком причин розрушення доріг - перепад температур мінус/плюс, що на нашу зиму буває більше 100 разів.
А тепер уявімо, що на тому нещасному асфальті, якого ітак менше норми, яких без подушки, там стоїть ще вода калюжками, яка при перепаді в мінус розширяється і підриває полотно. Як по мені, краще обємні фігури типу "над" а не "вниз")
Додано: П'ят 07 чер, 2019 21:29
Это типа будут ямы делать, которые будут забиваться грязью, а зимой расстрескиваться от льда? Клоуны, разметку звуковую нужно делать, пластиковую
Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:12
По моему у нас большинство дорог и так ... "профрезерованы" , нехило при чем, может не надо?!
|