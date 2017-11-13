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На українських дорогах фрезеруватимуть шумові смуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 чер, 2019 20:58
Пропонуємо до обговорення:
1 вересня 2019 року набирають чинності зміни у державні будівельні норми (ДБН) щодо проектування доріг загального користування.
Дивися повний текст На українських дорогах фрезеруватимуть шумові смуги (інфографіка)
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