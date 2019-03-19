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Scandinavian Airlines не
продаватиме товари Duty Free на...

Scandinavian Airlines не продаватиме товари Duty Free на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:27

Scandinavian Airlines не продаватиме товари Duty Free на...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Scandinavian Airlines оголосила про рішення припинити продаж товарів Duty Free на борту своїх літаків з осені 2019 року.

Дивися повний текст Scandinavian Airlines не продаватиме товари Duty Free на борту.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:27

всё же есть адекватные авиакомпании - зачем превращать самолёт в магазин?...
Vagabondo
 
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