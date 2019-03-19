Авіакомпанія Scandinavian Airlines оголосила про рішення припинити продаж товарів Duty Free на борту своїх літаків з осені 2019 року.
Дивися повний текст Scandinavian Airlines не продаватиме товари Duty Free на борту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:27
Scandinavian Airlines не продаватиме товари Duty Free на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Scandinavian Airlines не продаватиме товари Duty Free на борту.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:27
всё же есть адекватные авиакомпании - зачем превращать самолёт в магазин?...
|