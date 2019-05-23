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Коболєв показав динаміку імпортних цін на газ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 чер, 2019 01:43
Пропонуємо до обговорення:
Україна купує газ дешевше, ніж Стокгольмський арбітраж зобов'язав Росію продавати паливо Україні.
Дивися повний текст Коболєв показав динаміку імпортних цін на газ (інфографіка)
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Додано: Суб 08 чер, 2019 01:43
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