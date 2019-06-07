В Україні в 2019 році вперше підготували трирічну Бюджетну декларацію.
Дивися повний текст Експерт повідомив, навіщо Україні планувати бюджет відразу на три роки.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 06:43
Експерт повідомив, навіщо Україні планувати бюджет...
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Дивися повний текст Експерт повідомив, навіщо Україні планувати бюджет відразу на три роки.
Додано: Суб 08 чер, 2019 06:43
Глядишь - еще лет через двадцать и пятилетки вернут...
p.s. Хотел бы увидеть мост (через Ворсклу или Самару, например), который можно за три года построить: начиная от тех. задания и заканчивая вводом в эксплуатацию.
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