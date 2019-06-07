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Експерт повідомив, навіщо
Україні планувати бюджет...

Експерт повідомив, навіщо Україні планувати бюджет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 06:43

Експерт повідомив, навіщо Україні планувати бюджет...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019 році вперше підготували трирічну Бюджетну декларацію.

Дивися повний текст Експерт повідомив, навіщо Україні планувати бюджет відразу на три роки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 06:43

Глядишь - еще лет через двадцать и пятилетки вернут...
p.s. Хотел бы увидеть мост (через Ворсклу или Самару, например), который можно за три года построить: начиная от тех. задания и заканчивая вводом в эксплуатацию.
Radon
 
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