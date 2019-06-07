Серед основних причин боргів — корупція і неготовність до ринкової конкуренції.
Дивися повний текст В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на виплату.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 08:16
В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на...
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Дивися повний текст В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на виплату.
Додано: Суб 08 чер, 2019 08:16
А державне підприємство може оголосити себе банкрутом і не виплачувати ЗП? о_О
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