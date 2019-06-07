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В Україні зріс борг по зарплатах:
у кого немає шансів на...

В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 08:16

В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на...

Пропонуємо до обговорення:
Серед основних причин боргів — корупція і неготовність до ринкової конкуренції.

Дивися повний текст В Україні зріс борг по зарплатах: у кого немає шансів на виплату.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 08:16

А державне підприємство може оголосити себе банкрутом і не виплачувати ЗП? о_О
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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