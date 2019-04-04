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У США уклали найбільшу в
історії угоду з приватною...

У США уклали найбільшу в історії угоду з приватною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 10:14

У США уклали найбільшу в історії угоду з приватною...

Пропонуємо до обговорення:
Американська інвестиційна компанія Blackstone Group LP купує мережу промислових складів у США у сінгапурської GLP за $18,7 млрд, включаючи борг, що стане найбільшою в історії угодою з приватної нерухомістю.

Дивися повний текст У США уклали найбільшу в історії угоду з приватною нерухомістю.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 10:14

1120 долларов за м2 склада ?! Вот это у них цены на недвигу, аут...
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 12:13

  LutsMan написав:1120 долларов за м2 склада ?! Вот это у них цены на недвигу, аут...

Склад это не только коробка. Это и системы вентиляции и пожаротушения, стеллажи, территория и подъездные пути, офисные помещения. Обычно ко всему этому прилагаются погрузчики, тележки и т.п.
А если среди них есть холодильные склады или морозильники?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 12:30

  airmax78 написав:
  LutsMan написав:1120 долларов за м2 склада ?! Вот это у них цены на недвигу, аут...

Склад это не только коробка. Это и системы вентиляции и пожаротушения, стеллажи, территория и подъездные пути, офисные помещения. Обычно ко всему этому прилагаются погрузчики, тележки и т.п.
А если среди них есть холодильные склады или морозильники?

Просто у нас понятие "склад" стойко ассоциируется с заброшенным ангаром какого-нибудь советского завода, где только свет брошен времянкой и поддоны стоят на замасляном полу))
SMOKE
 
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