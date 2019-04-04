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У США уклали найбільшу в історії угоду з приватною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 10:14
Пропонуємо до обговорення:
Американська інвестиційна компанія Blackstone Group LP купує мережу промислових складів у США у сінгапурської GLP за $18,7 млрд, включаючи борг, що стане найбільшою в історії угодою з приватної нерухомістю.
Дивися повний текст У США уклали найбільшу в історії угоду з приватною нерухомістю
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R2
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Додано: Суб 08 чер, 2019 10:14
1120 долларов за м2 склада ?! Вот это у них цены на недвигу, аут...
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LutsMan
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:13
LutsMan написав:
1120 долларов за м2 склада ?! Вот это у них цены на недвигу, аут...
Склад это не только коробка. Это и системы вентиляции и пожаротушения, стеллажи, территория и подъездные пути, офисные помещения. Обычно ко всему этому прилагаются погрузчики, тележки и т.п.
А если среди них есть холодильные склады или морозильники?
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airmax78
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:30
airmax78 написав: LutsMan написав:
1120 долларов за м2 склада ?! Вот это у них цены на недвигу, аут...
Склад это не только коробка. Это и системы вентиляции и пожаротушения, стеллажи, территория и подъездные пути, офисные помещения. Обычно ко всему этому прилагаются погрузчики, тележки и т.п.
А если среди них есть холодильные склады или морозильники?
Просто у нас понятие "склад" стойко ассоциируется с заброшенным ангаром какого-нибудь советского завода, где только свет брошен времянкой и поддоны стоят на замасляном полу))
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SMOKE
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