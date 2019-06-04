|
|
|
За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Минулого року 81% опитаних поляків оцінили свій рівень життя від середнього до чудового. Решта ж відповіли, що жили скромно або дуже бідно. Для порівняння, в 1993 році быдними вважали себе більше половини громадян, а добре або дуже добре жили лише 3% з них.
Дивися повний текст За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89215
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:05
Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают
-
alex58chorniy
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 05.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:20
alex58chorniy написав:
Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают
Особенно когда им спишут 40 млрд баксов прошлых долгов и вольют ещё пару десятков
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1358
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 475 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|