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За останні 30 років поляки
стали багатшими в кілька разів

За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:05

За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року 81% опитаних поляків оцінили свій рівень життя від середнього до чудового. Решта ж відповіли, що жили скромно або дуже бідно. Для порівняння, в 1993 році быдними вважали себе більше половини громадян, а добре або дуже добре жили лише 3% з них.

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Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:20

  alex58chorniy написав:Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают

Особенно когда им спишут 40 млрд баксов прошлых долгов и вольют ещё пару десятков
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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