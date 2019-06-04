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За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Минулого року 81% опитаних поляків оцінили свій рівень життя від середнього до чудового. Решта ж відповіли, що жили скромно або дуже бідно. Для порівняння, в 1993 році быдними вважали себе більше половини громадян, а добре або дуже добре жили лише 3% з них.
Дивися повний текст За останні 30 років поляки стали багатшими в кілька разів
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:05
Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают
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alex58chorniy
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Додано: Суб 08 чер, 2019 13:20
alex58chorniy написав:
Все страны,которым удалось отбиться от московской крыши,сейчас процветают
Особенно когда им спишут 40 млрд баксов прошлых долгов и вольют ещё пару десятков
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shapo
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Додано: Суб 08 чер, 2019 21:11
shapo написав:
Особенно когда им спишут 40 млрд баксов прошлых долгов и вольют ещё пару десятков
Справа не в списаних мільярдах. Польща провела реальні реформи, і їх наслідки видно неозброєним оком. Економіка зростає і країна розвивається шаленими темпами. А якщо є результат - то можна деякі борги і пробачити, саме така є логіка міжнародних фінансових інститутів. А в країну, де реформи робляться чисто для показухи, а всі позики розкрадаються та проїдаються, то можна вливати і списувати сотні і сотні мільярдів - результат буде той, який ви можете побачити просто визирнувши у вікно.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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NetSerpent
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Додано: Нед 09 чер, 2019 00:23
NetSerpent написав: shapo написав:
Особенно когда им спишут 40 млрд баксов прошлых долгов и вольют ещё пару десятков
Справа не в списаних мільярдах. Польща провела реальні реформи, і їх наслідки видно неозброєним оком. Економіка зростає і країна розвивається шаленими темпами. А якщо є результат - то можна деякі борги і пробачити, саме така є логіка міжнародних фінансових інститутів. А в країну, де реформи робляться чисто для показухи, а всі позики розкрадаються та проїдаються, то можна вливати і списувати сотні і сотні мільярдів - результат буде той, який ви можете побачити просто визирнувши у вікно.
Пока в Украину никто ничего не влил и вливать не собирается чтобы вытащить её из Ост-блока как младоевропейцев. ЕС и США она нужна как прокладка с Россией что бы не бормотали как заклинания порохоботы. И долги Польше списывали задолго до реформ, и вливания от ЕС шли когда коррупция в Польше ещё цвела, так что не рассказывайте сказки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 09 чер, 2019 00:51
shapo написав:
Пока в Украину никто ничего не влил и вливать не собирается чтобы вытащить её из Ост-блока как младоевропейцев. ЕС и США она нужна как прокладка с Россией что бы не бормотали как заклинания порохоботы. И долги Польше списывали задолго до реформ, и вливания от ЕС шли когда коррупция в Польше ещё цвела, так что не рассказывайте сказки
А чому ви вважаєте, що Україні хтось повинен дарувати гроші? Нам хтось щось винен? Цілком вірно, Польщі у 1991-1994р.р. кредитори списали борг у $25млрд із 48, решту боргу реструктуризували. І зроблено це було не просто так, а в обмін на "шокову терапію" - реформи Бальцеровича, які пройшли дуже болісно на той час, але дали в довгостроковій перспективі той результат, який ми бачимо зараз. А за які такі заслуги списувати борги Україні? За гарні очі та вишиванку? Ми не спромоглися зробити і малої частини польських реформ, зате чомусь вважаємо, що нам всі винні.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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